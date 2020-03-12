香港恒生指數12日盤中最大下跌4.4％，報24,117.94點，距離去年4月9日收盤創下的30,157.49點跌逾20％。若收盤維持在24,126點水準以下，恒指將進入技術性熊市。

截至上午11時20分左右，恆生指數下跌近900點，指數報24300點附近。

(旺報 )