香港恆生指數恐進入技術性熊市 11:382020/03/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數12日盤中最大下跌4.4％，報24,117.94點，距離去年4月9日收盤創下的30,157.49點跌逾20％。若收盤維持在24,126點水準以下，恒指將進入技術性熊市。 截至上午11時20分左右，恆生指數下跌近900點，指數報24300點附近。 (旺報 ) #指數 #收盤 #技術性 #恆生 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 股市投資 可參考恆生國企指數 04:102020/03/09 投資理財 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 恆生指數低開1,012點 創逾半年新低 10:212020/03/09 財經 恆生指數大跌4.23％ 中海油重挫17％ 16:522020/03/09 財經 強化集團海外合作綜效 元大香港三大子公司據點三合一 17:162020/03/09 財經 元大香港子公司據點 三合一 04:102020/03/10 金融．稅務 《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 財經 香港學生對韓國瑜香港村構想 非常期待市府盡快擬出完整藍圖 20:282020/03/11 政治 香港理工大學研發醫用防護面罩 解香港防疫危機 22:072020/03/11 兩岸 美股反彈僅死貓跳？ 分析師驚爆底部恐更深 00:052020/03/12 財經 財經熱門新聞 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 殺紅眼！外資狂倒貨台積電 台股慘崩逾500點 - 財經 - 工商 台中餐飲業 恐爆倒店裁員潮 - 財經要聞 - 工商時報 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 即時 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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