研華(2395)法說會後，法人出具報告給予「買進」、「加碼」等正向評等，目標價315~330元之間。研華累計前兩月營收71.95億元，年減約7.12%，中國昆山、台灣廠營收比重各半。2月上旬，昆山廠產能利用率提升至40%，3月前兩周分別為65%、82%，並預計第三周提升至89~91%。今年接單有所增長，優於公司預期，預計缺料狀況5月可紓解，加上台灣、中國產能擴張20%；預計H2動能回溫，法人預估2020、2021 EPS可達11.26及13.11元。研華董事會通過配發7.8元現金股利及1元股票股利。

台股今盤中一度重挫逾500點，跌幅近5%，但研華走勢今相對跌幅較小，有守。

研華4月將在中國昆山廠增加產線及外包，預計產能(相較於農曆年前)增加20%，台灣地區增加人力，產能提升18%，並預計5月中國、台灣產能分別提升25%、20%。另缺料主要在Power、Cable、金屬件等，僅有中國單一供料商，預計供應商3月復產利用率可回升至90%，研華缺料狀況5月可以完全紓解。

需求面，研華目前訂單較去年同期增長，其中又以醫療需求較強勁。生產面，隨人力陸續到位，缺料狀況逐漸緩解，法人預估2Q營收139.99億元，季增逾2成，EPS 2.75元。因應疫情，研華歐洲、美洲地區會議數位化，不影響產品推行進度。

(時報資訊)