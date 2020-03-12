勤美(1532)今(12)日舉辦法人說明會，受到新型冠狀病毒影響，勤美2月營收驟減，但勤美表示，主要營收貢獻鑄件事業3月就會出現回溫，今年依舊看好工程用、車用鑄件，以階段狀況來看，目前到5月都沒有太大變化。

勤美事業群主要分為鑄件事業、建設以及生活休閒，大部分主要營收來是自於鑄件事業，勤美表示，受到新型冠狀病毒的衝擊，目前蘇州廠復工率約90%，天津廠則為75%，以往勤美的鑄件事業每月營收貢獻約10億元，但2月受到疫情大陸延遲復工的關係，2月鑄件事業營收貢獻只剩下5億多元，預估3月營收應該會比2月改善。

至於接單狀況，勤美認為，第一季接單目前沒有太大變化，且因為一切遞延的急單，也都改以空運方式運往歐美客戶端，另外，以接單狀況來看，到5月之前都沒有變化，今年依舊看好工程用鑄件會回溫，主要原因預估是因大陸積極在基礎建設上，車用鑄件也會不錯，先前投入的開發案成效開始浮現。

勤美2月營收5.53億元，月減少34.60%，年減少42.60%，累計前2月營收14億元，年減少35.41%，隨著大陸復工率的改善，法人則看好3月鑄件事業營收有機會回到7億元水準。

(時報資訊)