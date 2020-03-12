高雄市左營海軍旁的一家小吃店，昨（11日）深夜發生海軍陸戰隊與合字號艦艇士官兵酒後大亂鬥的事件。消息傳出，海軍司令部今發布新聞稿，表示少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘發生肢體衝突，嚴重破壞軍譽，相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。

據了解，事發地點位於海軍基地基軍校路上一家小吃店。深夜約11點半左右，突然有兩桌至少10名客人發生肢體衝突，在店外打成一片。警方出動快打部隊前往現場壓制，2名男子傷勢嚴重緊急送醫。事後追查，發現兩派人馬分別是海軍陸戰隊與艦隊指揮部士官兵。

海軍弟兄同室操戈，引發海軍司令震怒。海軍司令部表示，於防疫期間要求官兵不得營外餐敘或進入密閉空間場所，針對此一違法犯紀事件，本部除持續加強單位軍、法紀教育，並將本案列為案例宣導，以建立官兵法紀觀念，避免類案再生。

對於所屬肇犯重大軍風紀案件，斲傷軍譽官兵，均依規定從重議處，決不寬貸，確保部隊純淨。

(中時電子報)