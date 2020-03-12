3月13日為世界睡眠醫學學會發起的世界睡眠日，期望引發大眾對於睡眠的重視，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺醫師表示，引發失眠的原因很多，其中之一與使用3C產品息息相關，建議不要在床上用3C，並調降亮度，使藍光對大腦松果體的影響降至最低。

根據台灣睡眠醫學學會統計，台灣每5人就有1人深受失眠之苦，失眠人口達400萬，且健保署統計，2018年全台處方超過9億顆安眠藥，顯見不少人深受睡不好、睡不著的困擾。2015年台灣睡眠醫學會曾對「睡前3C用品使用狀況」展開調查，發現20至49歲的族群中，失眠者睡前使用3C產品的比例，略高於非失眠者，而且47.3％主觀認為使用3C產品會影響睡眠品質。

王明鈺解釋，夜晚光線降低，大腦內的松果體即會分泌褪黑機素，促使人入睡，然而3C產品帶有藍光，藍光在進入視網膜後，轉換成神經訊號傳導至至大腦的視交叉上核，經交感神經傳導至松果體，誤導成「仍然天亮」，因此抑制褪黑激素分泌，導致睡意下降。

另外，若睡前在床上使用手機、平板，王明鈺也說，這會產生錯誤制約，從放鬆入睡轉變成清醒時的使用手機，更難入眠且形成錯誤循環。若非得在睡前用手機，王明鈺建議，請離床使用，讓床成為真正放鬆、睡覺處，另外則調整螢幕亮度，降低藍光強度，使松果體感受到天黑，促進褪黑激素分泌。

醫師周伯翰也表示，失眠也與焦慮、憂鬱、壓力或是身體疼痛有關，若未能評估找出失眠原因，只使用安眠藥，恐導致依賴安眠藥的後果。臨床心理師林詩穎和洪櫻慈也建議，若失眠者想透過自身力量、而非靠藥物，亦有提供失眠認知行為治療，找出問題癥結，重新檢視睡眠迷思、睡眠所引發的情緒和失眠後的生活習慣，協助調整想法和行為，重拾自行入睡習慣。

(中時 )