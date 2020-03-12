行政院今天院會安排經濟部報告「水情現況與展望」，由於去年9月迄今降雨低於平均值，經濟部已提前因應加強節水，目前供水維持正常。經濟部也呼籲民眾，依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，防疫用水不用擔心。

經濟部於院會簡報說明，台灣氣象條件在進入枯水期後因降雨量減少，水庫蓄水量也隨之下降，如石門水庫土地公廟及日月潭九蛙露出均屬於枯水期的一般現象，露出時蓄水率仍有7至8成多，並非水情參考指標。

雖然去年豐水期迄今各地降雨僅約為平均值5~7成，經濟部已提前應變，相關單位自去年六月起已召開28次水情檢討會議研商因應對策，日日監看水情，並採取水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉、自來水減壓供水及產業節水等因應作為，同時配合天候狀況施作人工增雨，各主要水庫蓄水量尚保持約3成5以上，整體而言與去年同期相當。

經濟部表示，時序進入春雨期，氣象局預報3、4月降雨正常至偏少，將持續與中央氣象局及國防部密切聯繫，把握降雨機會辦理人工增雨作業，並與農委會等相關部會及地方政府、供水、用水單位依降雨情形，必要時進一步加強節水力道，以不影響民生生活及防疫用水、維持作物耕種及產業生產為目標，也呼籲民眾依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，防疫用水不用擔心。

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(中時 )