民眾黨中央委員張益贍，被周刊拍到載民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳車上熱吻、滑進摩鐵，「爆乳甜姐兒與大叔」的父女不倫戀，立刻成為熱門話題。民眾黨火速開除張益贍黨籍，張也請辭文基會副執行長，可說「損失慘重」，名嘴陳揮文提出3句老司機忠告：「上床靠機會」、「下床靠智慧」、「不要錢的最貴」，有夠精闢。

49歲已婚張益贍與30歲F奶蔡宜芳大談不倫戀，引爆熱烈討論。兩人年齡、外型都有極大差距，且張益贍還是有婦之夫，外界實在不解蔡宜芳為何愛上大叔。

而號稱「柔性政黨」、如今被網友戲稱是「揉性政黨」的民眾黨火速開除張益贍，名嘴陳揮文認為這是一個「誤判」。陳揮文說，柯文哲和蔡壁如「他們以前在台大醫院是乩童和桌頭，一搭一唱，如果你要依照他們標準，有緋聞就開除黨籍，那有很多人要被開除」。

陳揮文更拋出3句老司機忠告：「上床靠機會」、「下床靠智慧」、「不要錢的最貴」，更諷刺表示，如果去一趟摩鐵就被開除黨籍，之後可能沒人敢加入民眾黨。

陳揮文一番話笑翻PTT鄉民，紛紛留言表示「哭哭 連揮文都能嘴」、「看起來連KMT、DPP都一起嘴了」、「以加入dpp,學學世堅」、「反觀學姊...」。

(中時電子報)