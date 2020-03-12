美國新冠肺炎疫情升溫，陳偉殷母隊西雅圖水手所在的華盛頓州是美國疫情爆發中心，因此為了慎重起見，水手隊的開幕戰陷入「無家可歸」情況，可能採取在對手球場當主場，或留在春訓基地開戰，最壞情況才是在西雅圖進行閉門比賽。

華盛頓州是美國重災區，目前州內累計24人染病身亡，因此11日宣布禁止250人以上的集會，體育賽事、音樂會、遊行、宗教活動等都受影響，時間預估至少到3月底。而水手隊自27日進行開幕戰，一連7場對戰遊騎兵、雙城都是主場比賽，在禁止大型集會的情況下，水手隊將在近2日內提出對策。

水手執行長史坦頓(John Stanton)表示，目前可能選擇有在春訓結束後，繼續留在亞利桑那州的春訓基地皮歐瑞亞運動園區進行開幕戰，或是前往遊騎兵的德州、雙城的明尼蘇達州，直接「借」對手的球場當作主場比賽。而最壞打算則是繼續在西雅圖進行閉門開幕戰，史坦頓表示這個選擇可能性較低，因為風險較高。

水手開幕戰究竟落腳何處還不知道，陳偉殷也算是被波及，此外受到影響的還有日籍傳奇球星鈴木一朗，他原本要擔任水手開幕戰開球嘉賓，不過如今開球儀式可能延期舉辦。

(中時 )