大陸民航局12日舉行線上新聞發布會。大陸民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，上周（3月2日到8日）大陸國內航班量較上月上升16％，恢復到正常水準的40％左右，涉及的客運航班主要集中在西南、西北等勞務輸出地到長三角、珠三角等地區，其中，深圳、成都、重慶等機場航班量恢復到正常水準的60％以上。

據《新京報》報導，靳軍號指出，針對勞務輸出地或輸入地的地方政府、大型企業組織農民工集中出行的需求，各航空公司主動增加農民工返崗訂製包機業務，對社會公布了業務聯繫電話或安排人員與地方政府直接對接；大陸民航局針對復工包機開闢了綠色審批通道，確保包機航班能夠隨時申請、及時獲批。據初步統計，截至3月10日，各航空公司已在現有定期航班的基礎上，專門安排復工復產包機航班超過530班，保障超過2.8萬人次復產復工人員出行。

下一步，大陸民航局將持續引導和鼓勵航空公司與地方政府、主要用工企業等加強聯繫、主動對接，合理組織安排運力，以滿足復產復工人員運輸需求。

(旺報 )