據美國有線電視新聞網報導，美國華盛頓州民主黨參議員坎特威爾（Maria Cantwell）辦公室內一名幕僚確診新冠病毒，為美國國會工作人員首例確診病例。
根據坎特威爾辦公室發表聲明指出，這名幕僚並無與參議員或其他國會成員有所接觸，議員也要求辦公室內與該名幕僚接觸過、或者出現病徵的所有員工必須接受檢測。
華盛頓州為新冠肺炎確診人數在美最多的一州，截至12日，該州已有373人確診、至少30死。
(中時電子報)
據美國有線電視新聞網報導，美國華盛頓州民主黨參議員坎特威爾（Maria Cantwell）辦公室內一名幕僚確診新冠病毒，為美國國會工作人員首例確診病例。
根據坎特威爾辦公室發表聲明指出，這名幕僚並無與參議員或其他國會成員有所接觸，議員也要求辦公室內與該名幕僚接觸過、或者出現病徵的所有員工必須接受檢測。
華盛頓州為新冠肺炎確診人數在美最多的一州，截至12日，該州已有373人確診、至少30死。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。