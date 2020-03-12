據美國有線電視新聞網報導，美國華盛頓州民主黨參議員坎特威爾（Maria Cantwell）辦公室內一名幕僚確診新冠病毒，為美國國會工作人員首例確診病例。

根據坎特威爾辦公室發表聲明指出，這名幕僚並無與參議員或其他國會成員有所接觸，議員也要求辦公室內與該名幕僚接觸過、或者出現病徵的所有員工必須接受檢測。

華盛頓州為新冠肺炎確診人數在美最多的一州，截至12日，該州已有373人確診、至少30死。

(中時電子報)