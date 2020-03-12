因應新冠肺炎疫情衝擊，高市衛生局防患未然12日宣布，上百處長照據點，即日起暫停老人供餐服務，改為打包成便當，讓長輩帶回家享用，減少病毒傳播及群聚感染機會，目前暫定至3月底，是否延長或何時恢復正常，將視疫情狀況再評估。

高市衛生局長期照顧中心主任李素華指出，考量到有慢性疾病長輩比較容易感染，彼此在同一個空間，中午一起吃飯會有口水、飛沫，相對不安全，因此今天開始老人共餐服務暫停。

李素華表示，原本長照據點人員有設想過其他替代方案，如用「隔板」繼續共餐，但最後考量場地、空間問題，才改為將原本的團膳打包成便當，讓長輩能夠在中午帶回家享用。

李素華說，高市暫停老人共餐服務的措施，其他縣市尚未聽聞，目前沒有長輩反彈，畢竟家屬也會擔心這段時間被傳染風險，因此對於政府防疫措施，家屬都可以體諒。

衛生局主責推動的社區式長照服務據點分別有失智社區服務據點計52處及目前開辦的非社區照顧關懷據點（醫事）C級巷弄長照站66處，總計服務約1500名長輩。另外，社會局長青綜合服務中心社區關懷據點及巷弄長照站322處及高雄市原住民事務委員會權管文化健康站計27處也同步啟動辦理。

衛生局仍持續要求據點加強防疫措施，並且不定期抽查社區長照據點落實防疫作業，在不停止辦理據點服務情形下，各項服務活動時建議保持1公尺以上距離，落實縝密防疫無縫隙，提供長輩、家屬安心、安全的活動場地與空間。

(中時 )