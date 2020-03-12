同濟醫院醫護人員受訪。（圖／翻攝自秒拍）

林青霞送物資還送上親筆信。（圖／翻攝自秒拍）

林青霞粉絲申請到武漢支援。（圖／取自《on.cc東網》）

新冠肺炎疫情在全球爆發，不少明星先前都出錢出力為前線抗疫英雄打氣，「國寶女神」林青霞上月底以親筆信的方式，向醫護人員致上感謝，也捐贈2000副手套給醫院。港媒昨(11日)報導，有粉絲因此自薦到武漢醫院支援，她還在防護衣寫上「我愛林青霞」並雙手比愛心，逗趣又感人。

林青霞上月寫親筆信為醫護人員打氣，信中寫道：「我們知道，我們明白，我們心疼，我們流淚。只想告訴你們，你們並不孤單，在大後方有無數的人在關懷、在支持、在為你們祈禱」。《央視新聞》報導，同濟醫院最近疑似收到一份林青霞從台灣寄來的物資，內有2000副醫用手套和署名「青霞」的親筆信。

報導指出，不只同濟醫院，當地似還有好多家醫院陸續都收到林青霞所寄的物資，據《東網》報導，網上傳出一名林青霞粉絲因此受到鼓勵，申請到武漢醫院幫忙，親自赴當地為疫情出力，令人敬佩。

(中時電子報)