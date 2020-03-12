新冠肺炎疫情嚴峻，除了全時勞工受影響外，部分工時勞工也受到班次減少等，雖然安心就業計畫提供薪資差額補貼，但僅針對全時勞工或有約定工時的部分工時勞工，勞動部研擬針對投保薪資低於2萬3800元的非典型勞動者，在減班休息階段提供如「量額溫」等工作，提升工作收入，保障非典勞工的權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、經濟部、交通部、農委會等部會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告。截至去年12月為止，據勞保局統計，有54萬餘名勞工勞保投保級距低於2萬2千元。

勞動部部長許銘春表示，已在研擬新計畫，針對受新冠肺炎疫情影響的非典型勞動者，在減班休息階段給予上工機會，提升其工作收入，保障非典勞動者的權益。

勞動部勞動力發署副署長施貞仰說，目前如安心就業計畫等針對全時勞工居多、公共服務短期上工計畫則針對失業者，但未有針對部分工時等勞工，據勞動部掌握，部分工時勞工在去年一周工作約17.9小時，因此針對非典勞工計畫規劃每月72小時、每小時158元，至公部門從事如量額溫等工作，但針對的是投保級距低於2萬3800元的勞工。

(中時 )