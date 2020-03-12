迎接春天來臨，日本壽司連鎖名店「藏壽司」將於3月20日至3月26日一連7天首次舉辦「迎春季」，除廣受歡迎的帝王級黑鮪魚壽司外，藏壽司再推出頂級限定壽司，包含豪華組合「極致三鮮」、「滿溢大粒鮭魚卵軍艦」及「盛的滿滿貝柱」，標榜華麗升級。

為回饋台灣消費者的支持，「藏壽司」並加碼舉行贈獎活動，凡於3月20日至4月20日期間內到店用餐，就有機會從「扭蛋」裡獲得時下最夯的任天堂Switch、AirPods Pro等人氣大獎，價值總計約百萬元。

「藏壽司」為國際化布局，不僅在日本、美國及台灣皆積極拓展分店，更攜手曾替多個日系知名品牌操刀的日本頂級設計製作人佐藤可士和，量身打造全球統一Logo，強化全球品牌形象與定位，結合英文字母「KURA」，讓全世界的人一眼就能辨識。此設計理念更融合土藏屋特色的菱格紋意象，設計出屬於藏壽司的「家徽」，希望透過「家徽」向顧客傳達，「美味、安心、舒適有趣」的品牌理念。

「藏壽司」自1977年創業以來，便引領餐飲產業發展，不僅持續在機械化、系統化上發展新突破，更不遺餘力地將迴轉壽司的餐飲型態與和食文化推廣至全世界，也致力於將迴轉壽司餐廳打造成食的遊樂園，讓消費者在享用安全美味的壽司的同時也能夠擁有有趣的用餐體驗。期盼在2020年透過全球統一的新Logo，強化藏壽司品牌形象，更進一步朝國際化連鎖餐廳的目標邁進。

(工商 )