民眾黨已婚中央委員張益贍，與同黨立院黨團助理蔡宜芳，昨天（11日）被本刊拍到在車上調情擁吻，還一起到摩鐵開房間。事件爆發後，民眾黨中評會火速開除張益贍黨籍處分；而桃園市議員王浩宇「加碼爆料」，他從去年起，常在臉書專頁提起蔡宜芳，還曾公開稱讚她「可愛」，他昨晚透過臉書承認，他曝光的這些與蔡宜芳的節目互撩、擺拍吃飯的照片，「都是宜芳陣營那邊拜託的」。

桃園市議員王浩宇出面爆料，他與民眾黨中央委員張益贍的對話截圖。（圖／翻攝臉書）

蔡宜芳去年代表民眾黨參選立委，王浩宇在去年9月20日的臉書發文，曾誇蔡宜芳「很可愛」，被網友虧他趁機告白，後來蔡宜芳還在臉書回嗆王「符合兩性平權上的主張？」女方對於稱讚似乎不太領情。

後來蔡宜芳在臉書貼上一張她與王浩宇在電梯內，兩人雙手抱胸，看似在生氣的照片，發文酸桃園市長「鄭文燦市長又做了什麼？」當時王浩宇轉貼該則貼文，感嘆：「這個世界上最遙遠的距離，是站隔壁一句話都沒說，只能兩個人在網路上你來我往」，曖昧指數破表；前天晚間，王浩宇在本刊踢爆不倫戀的前一天，意有所指翻出這張電梯舊照發文，對蔡宜芳喊話：「希望污濁的政治，還沒有把妳污染。有空，吃吃飯。」

桃園市議員王浩宇出面爆料，他之所以會多次在臉書與蔡宜芳互動，是「宜芳陣營那邊拜託的」。（圖／翻攝臉書）

王浩宇昨天晚間，終於在個人臉書揭曉，為何常常發布與蔡宜芳有關的話題。他提到：「 包含我跟宜芳在電梯裡面的照片、一起上政論節目互撩、擺拍吃飯的照片，互相在臉書上針對議題討論，都是宜芳陣營那邊拜託的 」。

王浩宇進一步解釋，因為蔡宜芳去年選舉只是個政壇新人，在選戰中缺乏聲量、沒有新聞，所以把腦筋動到他頭上，「基於幫助朋友（我把她當朋友），就算很多時候我自己被罵慘了，還是儘量幫忙」。王浩宇並爆料：「很多照片都演練超多次」。

桃園市議員王浩宇，早在去年選戰時，自稱是受蔡宜芳陣營請託，才在臉書上發文互動，當時還稱蔡宜芳「可愛」。（圖／翻攝臉書）

王浩宇此番言論證據，雖然不知道真實性，但讓網友看了很震驚。有人認為他「人真好」，但也有人質疑他的說法。對此，王浩宇貼出和張益贍去年的對話截圖，內容顯示他誇完蔡宜芳可愛後，張益贍立刻貼出蔡宜芳臉書回應的連結，並表示：「上了喔！」讓不少網友看了驚呼「這比愛的迫降精采多了」、「原來你在下好大一盤棋」。

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(中時電子報)