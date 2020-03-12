「口罩實名制2.0」上線首日狀況不斷。（黃世麒攝）

「口罩實名制2.0」上線，網頁版當機無法登入。（擷取eMask口罩預約系統網頁）

「口罩實名制2.0」12日9時起開放線上預購，民眾自備讀卡機，插入健保卡或自然人憑證，即可線上登記預購，但不管是網頁版還是「健保快易通APP」，不是呈現404，就是連線速度緩慢，無法登入，民眾一窩蜂上網搶購造成系統壅塞當機。

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