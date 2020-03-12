口罩實名制2.0上線 首日網頁當機 APP卡卡 11:502020/03/12 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「口罩實名制2.0」上線首日狀況不斷。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「口罩實名制2.0」上線首日狀況不斷。（黃世麒攝） 「口罩實名制2.0」上線，網頁版當機無法登入。（擷取eMask口罩預約系統網頁） 「口罩實名制2.0」12日9時起開放線上預購，民眾自備讀卡機，插入健保卡或自然人憑證，即可線上登記預購，但不管是網頁版還是「健保快易通APP」，不是呈現404，就是連線速度緩慢，無法登入，民眾一窩蜂上網搶購造成系統壅塞當機。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #app #民眾 #口罩 #網頁 #當機 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 《經濟》經濟部：明日起，開放布口罩出口 15:062020/03/11 財經 生活熱門新聞 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 今口罩預購閃退網崩潰 署長：2萬多人有訂到 - 生活 女因體溫37.1度遭請下機 事後檢查竟是懷孕了 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 時事 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。