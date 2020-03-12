代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年2月總分續落至28.9分，較前一個月減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2月風向球受到新冠肺炎疫情而下滑，但整體市況於2月下旬止跌走揚，顯示我國因疫情控制得宜，民眾購屋意願似乎逐漸回升。

2月預售屋建案推案量約三百餘億元，與1月水位差不多，2月新釋出的成屋供給戶數也與1月大致相同，大約有五百多戶左右。雖然2月份新成屋、預售屋供給量未減少，但業者的銷售信心卻持續下探，2月份再降至不足0.5萬批，創下歷史單月新低。這意味著近期開賣的建案大多採取「佛系賣房」策略，銷售態度相當消極，只想等春天到、冰融掉，魚兒自個兒往鉤上跳。

在最受關注的來人組數與成交組數方面，2月住展風向球，追蹤的指標建案來人組數平均約為17.9組／週，較前月的21.6組／週減少3.7組／週，減幅持續擴大。另，2月成交組數則約為1.5組／週，較前月的1.6組／週減少約0.1組／週。

何世昌指出，雖然2月份來人量減少幅度甚大，但成交量卻僅微幅萎縮，顯示目前願意出門看屋的消費者買房誠意度較高，多數建案的成交比反而往上升。其次，2月前三週市況表現較差，但最後一週適逢228連假，且拜疫情穩定之賜，當週來人量與成交量激增，已回到疫情發生前的水準，整個2月房市市況呈現開低走高、倒吃甘蔗的狀況。

何世昌認為，假如3月國內疫情獲得穩定控制，利空可能會逐漸鈍化，不排除風向球會反彈至黃藍燈。但即便如此，疫情已經蔓延且衝擊到全球主要經濟體，可能會因此拖累到台灣經濟，國內就業市場展望疲弱恐對房市不利，建議賣方應適度讓利以免夜長夢多。

(時報資訊)