隨OTT興起，消費者觀影習慣改變，進而帶動電視盒的市場成長，加上近日新冠肺炎疫情未平，刺激「宅經濟」發燒，有鑑於此，亞太電(3682)Gt TV攜手大通電子推出「Gt TV智慧電視盒影視包」，在此波疫情衍生的宅經濟下，可望帶動一波申辦率。

亞太電表示，隨OTT興起，帶動有線電視剪線潮，去年全台有線電視收視戶首度跌破500萬大關。據資策會MIC數據，消費者觀看OTT影音最常使用的裝置為電視，去年較前年成長260%，民眾習慣改用電視機上盒追劇、看電影，呈現OTT電視化趨勢。亞太電信瞄準「剪線族」，與大通電子合作，推出結合OTT+電視盒的影視包，提供更貼近消費者體驗的服務。

亞太電表示，透過Gt TV和大通電子的合作，1990元即可帶走4K智慧電視盒及Gt TV 90天免費觀看序號，不僅價格挑戰市場最優惠，電視盒同時預載業界擁有最多直播頻道的行動第四台Gt TV，也可自行下載其它熱門串流影音平台。

大通4K智慧電視盒擁有領先業界的4K高畫質，搭載四核心處理器，提供流暢的觀影體驗；支援應用程式下載，用戶可自由下載喜愛頻道及APP，連結手機，可點選YOUTUBE播放全球影片；機身附有雙USB插槽、Micro SD，可自由播放照片及影片。

(時報資訊)