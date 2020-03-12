世界衛生組織（WHO）宣布新冠狀病毒疫情進入「全球大流行」，以及美國宣布對歐洲祭出旅行禁令，加深投資人對相關經濟衝擊的擔憂，此外，川普就如何應對疫情發表的談話不如市場預期，美股期貨暴跌，亦為韓股帶來壓力，周四南韓KOSPI指數盤中重挫逾4%，創下4年半新低。外資盤中賣超韓股4786億韓元。韓元急貶1%，報1202.5兌一美元。

(時報資訊)