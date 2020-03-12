全球新冠肺炎疫情持續蔓延，自煮商機湧現，全家便利商店(5903)覆熱即食冷凍商品業績逆勢成長，較前年成長20%，旗下電商品牌「全家行動購」在冷凍食品業績也成長30%，袋裝麵、即食調理食品此類可做為家庭庫存糧食的商品也同步熱銷，業績皆成長近10%到20%。

近期受疫情影響，多數民眾外出購物機會降低，根據東方線上調查顯示，消費者對於通路停留時間的長短及人潮密集度有所考量，如百貨公司、電影院等衝擊最大，反觀便利商店，消費者隨買即走的購物型態成為此波疫情的低度衝擊區，便利商店近期成為消費者生活的補給站，在日常飲食及日用品上，都是消費者便利的選擇。

全家便利商店表示，觀察近期安心衛生、「自煮商機」需求湧現，帶動覆熱即食的冷凍商品業績逆勢成長，較前年成長20%，同樣的無火料理商機也反應到旗下電商品牌「全家行動購」，在冷凍食品業績成長30%，其中加菜型的小菜、生鮮肉品、水餃都是明星商品；袋裝麵、即食調理食品此類可做為家庭庫存糧食的商品也同步熱銷，業績皆成長近10%到20%。

在民生日用品方面亦表現不錯，衛生紙、濕紙巾等在1到2月業績較去年同期成長超過20%，在防疫意識的帶動下，乾洗手、消毒清潔液、洗手乳也成為熱銷商品。

近年日本吹起一波盒裝配菜風，讓宅在家的民眾也可以享受小確幸，「全家」搭上此波熱潮，主打多樣食材搭配多種料理方式，以強化份量感、微飽足概念、營養均衡攝取三大概念出發，自今日起陸續推出6款媽媽煮藝盒裝配菜系列，提供民眾可以在家「自主加菜」。

值得一提的是，口罩實名制2.0正式上路，全家便利商店將盡全力配合政府作業，成為民眾領取口罩的重要據點，為鼓勵民眾指定「全家」做為口罩取貨據點，自3月26日到4月1日憑FamiPort機台口罩領取單據即可享Let’scafe中杯熱拿鐵買一送一優惠。

(時報資訊)