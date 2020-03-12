世界衛生組織昨宣布新冠肺炎已經全球大流行，美國則指責大陸隱匿疫情，讓全世界喪失2個月寶貴防疫時間，國民黨主席江啟臣今天受訪坦言，台灣至今無法參與WHA、WHO會議，因此資訊取得有很大落差，呼籲世衛組織公開透明向世界說明，畢竟病毒無分國界，台灣也期盼防疫無漏洞，讓台灣參與非常重要。

江啟臣說，資訊透明化很重要，台灣目前因無法參與WHA、WHO會議，因此在資訊取得上有很大落差，到底對岸有沒有掩蓋，若連世衛組織都不知道，那沒有參與者就更不清楚。

江啟臣說，世衛組織是聯合國底下功能性組織，大家很遺憾無法參與其中，他要再次呼籲聯合國中的大國與5個常任理事國，是不是在聯合國運作中，讓全世界人民都能夠受到保障，至於疫情是否有隱匿，要請世衛組織公開透明向世界說明，畢竟病毒沒有國界，台灣也希望防疫沒有漏洞，因此台灣的參與非常重要。

(中時 )