爵士球員戈貝爾今天確診新冠肺炎，導致雷霆與爵士之戰被迫暫停，NBA聯盟也緊急通告全面停賽。爵士發聲明，戈貝爾確診後已在第一時間通知聯盟，接下來將全面配合檢疫。

爵士的聲明中寫著，在決定向戈貝爾進行檢測的時候就已經通知聯盟辦公室，我們認為球員的健康和安全最重要。

爵士表示，接下來將與美國疾病管制中心、奧克拉荷馬州、猶他州、NBA官方密切配合，做出最合適的防疫措施，目前已染病的戈貝爾已在醫院接受治療。

(中時 )