NBA》爵士發聲明第一時間通告聯盟 全面配合檢疫 11:472020/03/12 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爵士球員染上新冠肺炎，爵士發聲明表示第一時間已經通知聯盟，配合全面檢疫。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爵士球員戈貝爾今天確診新冠肺炎，導致雷霆與爵士之戰被迫暫停，NBA聯盟也緊急通告全面停賽。爵士發聲明，戈貝爾確診後已在第一時間通知聯盟，接下來將全面配合檢疫。 爵士的聲明中寫著，在決定向戈貝爾進行檢測的時候就已經通知聯盟辦公室，我們認為球員的健康和安全最重要。 爵士表示，接下來將與美國疾病管制中心、奧克拉荷馬州、猶他州、NBA官方密切配合，做出最合適的防疫措施，目前已染病的戈貝爾已在醫院接受治療。 爵士戈貝爾確診新冠 NBA全面停賽 (中時 ) #爵士 #戈貝爾 #NBA #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 習近平賀電沒來 AIT發聲明賀江啟臣 19:412020/03/09 政治 NBA》新冠肺炎疫情閉門比賽 巴克利轟愚蠢 10:242020/03/11 體育 NBA若閉門打 詹皇改口願出賽 04:102020/03/12 運動天地 爵士中鋒 Rudy Gobert染新冠 NBA無限期停賽 09:452020/03/12 體育 NBA》球團老闆會議決定閉門比賽 勇士率先響應 09:512020/03/12 體育 NBA》爵士戈貝爾染病 聯盟宣布全面暫停比賽 10:242020/03/12 體育 NBA》戈貝爾染病 爵士過去兩周6戰對手皮皮挫 10:372020/03/12 體育 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 10:552020/03/12 體育 NBA》戈貝爾染新冠肺炎 林書豪：深感恐懼 11:052020/03/12 體育 NBA》專家嘲諷戈貝爾 年度最佳防守讓聯盟停擺了 11:242020/03/12 體育 體育熱門新聞 緊急取材》爵士戈貝爾確診新冠 NBA全面停賽 - 運動頻道 NBA》爵士第二位球星推特宣布確診！ - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - 體育 NBA》穆迪埃確診新冠肺炎 爵士第二位球員染病 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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