民航局12日表示，新冠肺炎疫情對運輸行業生產造成巨大衝擊。 2月份共完成運輸總周轉量25.2億噸公里，年減73.9％；完成旅客運輸量834.0萬人次，年減84.5％；完成貨郵運輸量29.7萬噸，年減21.0％。

此外，民航局也推出新的措施，包括：提出實施積極財經政策、積極推進降費減負、加大基礎設施投資、促進航空運輸發展、優化政務服務工作等5個方面，共16條政策措施，力爭全年完成固定資產投資人民幣1,000億元。

(工商 )

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