年產值達11億元的高雄石斑魚，全國產量排名第二，受到「新冠肺炎」（COVID-19）疫情衝擊，嚴重滯銷，高雄海洋局12日表示，為了協助養殖漁民渡過困境，將透過團購及宅配等方式促銷，擴大國內銷售機會。

高雄市政府海洋局長趙紹廉12日指出，依據關務署107年統計資料顯示，高雄市活魚運搬石斑魚，出口至中國大陸（含香港）數量，將近5,000公噸，產值約10億元，其中，出口量佔產量比例約78％，尤以每年初適逢石斑產季及農曆春節前後尾牙春酒餐飲需求量最大，也是活魚運搬船出口的旺季。

他說，自從今年1月起，受到「新冠肺炎」（COVID-19）疫情爆發，中國大陸餐廳及酒店需求量減少，活魚運搬船作業也大減，影響高雄市石斑魚產業甚鉅，漁民生計受到影響。

趙紹廉表示，為了協助養殖漁民度過困境，高雄市政府正積極協助拓展國內銷售管道，鼓勵高雄市政府各機關學校同仁踴躍團購，光是上週就採購石斑魚約1.3公噸，後續也將把觸角延伸向各機關及公民營事業機構，希望多透過團購與宅配來促銷高雄的「鑽石斑」。

高雄海洋局說，高雄市石斑魚養殖面積約422公頃，年產量6,002噸，年產值約11.3億元，都是海水養殖魚塭，主要分佈於永安、彌陀及林園等。尤其高雄市首創世界唯一利用中油液化天然氣（LNG）冷排水，提供優良潔靜的水源，譽為鑽石水，養殖的龍膽石斑、龍虎斑及青斑，俗稱「鑽石斑」，其肉質緊實口感鮮甜，屬於高雄海味的極品。

(工商 )