中央銀行總裁楊金龍上午表示，新冠疫情持續發生，台灣上半年經濟都會受到衝擊，比原來估測的第一季底，來得延後，今年GDP年增率能否保二？也要第二季底才看的出來，6月底是關鍵時點。

楊金龍也說，此波疫情對全球的影響，比SARS來的大，且由於疫情已擴散為全世界，放眼干擾全世界經濟的諸多隻黑天鵝，「疫情」這一隻會飛的最久！

央行總裁楊金龍今（12）日赴立法院財政委員會業務報告，在央行準備的書面報告中，說明全球經濟目前面臨的三大風險，包括肺炎疫情蔓延、主要經濟體貿易談判結果未定、地緣政治衝突及極端氣候威脅；央行也已有三大因應對策。

由於央行估測的今年我國GDP年增率有2.57％，楊金龍說明，這是去年底疫情尚未擴散時所作的估測值，央行作過假設疫情4月底止息、6月底止息的不同推估，這些都是假設。央行會就收集到的資料重新進行預測，每季都會調整。

今天財委會上，多位立委都十分關切央行是不是要降息，詢問楊總裁：央行是否已經準備好要就貨幣政策進行調整？楊金龍一再強調，下周四（3月19日）舉行的央行第一季理事會中，將與各理監事詳細討論，實際上現在是法定的緘默期，不能對外說太多。

(工商 )