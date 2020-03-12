滬深兩市早盤弱勢震盪，截至午間收盤，滬指跌1.34％，深成指跌1.95％，創業板指跌2.25％。類股幾乎全線飄綠，其中，券商、銀行股盤中一度走高；農林牧漁、有色金屬、醫藥、交運等類股跌幅居前。北上資金半日淨流出逾人民幣50億元。

(工商 )

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