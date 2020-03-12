滬深兩市弱勢震盪 深成指午間收盤跌1.95％ 12:352020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市早盤弱勢震盪，截至午間收盤，滬指跌1.34％，深成指跌1.95％，創業板指跌2.25％。類股幾乎全線飄綠，其中，券商、銀行股盤中一度走高；農林牧漁、有色金屬、醫藥、交運等類股跌幅居前。北上資金半日淨流出逾人民幣50億元。 (工商 ) #農林 #滬深兩市 #弱勢 #午間 #類股 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價急跌 拖累滬深兩市低開逾1％ 10:472020/03/09 財經 口罩實名制2.0 中央疫情指揮中心最快午間說明 11:022020/03/09 政治 《翻爆午間精選》５月底吹熄燈號 六福客棧回應了 12:272020/03/09 生活 上證綜指跌逾3％ 北向資金淨流出額創新高 16:232020/03/09 財經 《翻爆午間精選》武漢包機今晚抵台 徐正文16字回應 12:202020/03/10 政治 陳明通談包機 量力而為穩紮穩打 04:092020/03/11 焦點新聞 上市櫃2月營收 好悶 04:102020/03/11 財經要聞 台股高股利吸目光 拉回就買 04:102020/03/11 投資理財 陳明通稱包機順利 才研議下一波 04:102020/03/11 兩岸要聞 《翻爆午間精選》口罩實名制2.0上線 首日網頁當機APP卡卡 12:232020/03/12 生活 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 即時 - 工商 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 財經 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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