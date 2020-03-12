勤美（1532）12日在線上法說會上指出，大陸廠區復工進度迅速，其中，蘇州廠復工率已達90％、天津廠復工率已達75％，目前正在加班趕製國外客戶的訂單需求，預期3月後，鑄件營收可望隨著復工率提高，營收有機會回到7億元的水準。

勤美大陸廠區因受疫情影響而延後開工，2月合併營收僅5.53億元，年減42.60％；前2月合併營收14億元，年減35.41％。今日受到大盤重挫衝擊，勤美早盤股價最低跌至26.70元，跌幅逾3.5％。

勤美強調，第一季接單狀況目前並無太大變化，今年仍看好大陸官方積極在基礎建設上，因此工程用鑄件會回溫，車用鑄件表現也不俗；就中長期來看，大陸推動環保整改、淘汰落後產能政策，勤美為大陸少數具規模的鑄件廠，近年積極投入環安衛投資，可望趁機搶占市場。因應未來業務成長需求，勤美投資武漢新廠，準備迎接新客戶、新開發訂單。

不過，武漢新廠受到新冠肺炎疫情衝擊，目前已經暫緩施工。至於何時能復工？勤美說，將觀察疫情發展情況再說。

(工商 )