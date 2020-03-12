國民黨主席江啟臣今天上午率黨務主管、中常委等近50人到國父紀念館獻花致敬，詢及昨天中常會上終提及「九二共識」，江說，兩岸論述將成為改革委員會討論焦點，待凝聚共識再對外說明比較好，但追求兩岸和平、擱置主權政治爭議等基本主張沒有改變。前總統馬英九認為，一中各表是讓對岸正視中華民國存在的最好方式。

江啟臣昨天首度主持中常會，會中終提及「九二共識」，江上午受訪表示，國民黨正在進行相關改革工作，也正在籌備改革委員會，屆時兩岸論述將是討論重點，將匯集內外部意見凝聚共識，待有共識後再對外說明比較好。

江啟臣說，國民黨一向追求兩岸和平，擱置主權政治爭議，解決兩岸人民問題，展開共同交流，這個基本主張沒有改變，但過去九二共識的模糊與彈性受到壓縮，不僅是國民黨問題還有對岸問題。

前總統馬英九隨後也到場向國父致敬，馬表示，國民黨已選出新的領導人，將大刀闊斧落實改革。即使如移山填海之難，但我們有信心，一定可重新找回回民眾支持，再度贏回執政。

馬英九會後受訪表示，到目前為止，九二共識仍是國民黨的政綱，但不是不能討論，因此在江啟臣就職當天他就強調，各界主張大陸應正視中華民國的存在，彈要如何正視，一中各表是最好的方式。

江啟臣曾說中華民國是兩岸定海神針，馬英九說，這也是一種看法，他尊重。詢及由於江啟臣沒有像過去黨主席的淵源脈絡，恐使得中常委不一定對江的裁示買單，馬「噢」了一聲後說，他還不曉得這一點，相信江啟臣可以領導得起來。

(中時 )