田中鎮公所今天舉辦植樹節贈樹苗活動，將火車站前廣場擠滿，但民眾防疫意識抬頭，都相當配合公所所設的防疫動向。（吳建輝攝）

因應新冠肺炎，公所將排隊發放領取處從一個點，擴大到5個點，也要求所有排隊民眾將排隊間距拉到1公尺以上，民眾也相當配合。（吳建輝攝）

今天是植樹節，各地紛紛響應舉辦植樹或贈送樹苗等活動，彰化縣田中鎮公所同樣也準備2千株樹苗，開放讓民眾領取，田中鎮長洪麗娜說，往年都在公所舉辦，但受到新冠肺炎影響，公所將活動改到火車站前空曠廣場，並要求民眾加大排隊間距，希望能減少民眾群聚感染的風險。

312植樹節，田中鎮公所與參山國家風景區管理處舉辦贈送樹苗活動，因應新冠肺炎，除了將活動場地移動到較空曠地火車站前廣場，也將發放領取處從一個點，擴大到5個點，並要求所有排隊民眾將排隊間距拉到1公尺以上。

洪麗娜表示，今天公所準備了桂花與紫雲杜鵑，所有到現場領取的民眾都可以各拿一株，因為正值防疫期間，也感謝志工伙伴，協助倡導民眾排隊間距與動向，來降低群聚感染的風險，希望讓民眾都能安全地將樹苗領取回家種。

洪麗娜還說，因為發放的點有五個，又拉開間距，加上民眾領取相當踴躍，現場估計超過650人，還是將火車站前廣場擠滿，但民眾防疫意識抬頭，都相當配合公所所設的防疫動向，志工還有各里長辦公室的協助，得以讓活動在1個小時內就完成。

(中時 )