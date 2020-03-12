新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局11日晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日）不賣口罩」，照片被臉書網友瘋狂轉載，新竹縣藥師公會理事長林禹佑12日證實此事，他也說所有藥師配合國家政策販售口罩，也希望民眾理性以對，而該藥局也將在14日時，連同12日未販售的口罩份量一併出售。

林禹佑表示，健保特約藥局一般分為社區藥局、門前藥局2種，門前藥局即為附在診所、醫院旁的藥局，多數僅有1至2名藥師，且幾乎不會有藥師助理，藥師平日忙於調劑、處方箋用藥，增加販售口罩業務，「對他們很辛苦」而社區藥局人力則比較充足。

至於藥師「任性」停賣口罩是否會受罰？林禹佑也說，除非是藥師態度惡劣，且大損藥師形象、打擊士氣，才會提報到藥師公會全聯會，至於貼出公告的朱姓藥師，他能同理該藥師的心情，但也希望不要出現仿效行為。

林禹佑呼籲，民眾購買口罩務必理性以對，藥局一天僅2小時販售口罩為全聯會訂下規定，勿為難基層藥師，且購買口罩請看清公告、自備零錢，以免增加藥師業務負擔，藥師多遵守國家政策，也期望民眾理性配合。

貼出被大量轉載公告的朱姓藥師私下透露，多數民眾很客氣，但也有少數買不到口罩就質疑藥師、藥局的人，他也心疼在小地方、只有老藥師獨撐的健保特約藥局，不僅業務增也受氣。他12日拒賣一天的口罩，也將在13日恢復，而12日未出售口罩份量也將於14日開賣，一併售給身分證字號為尾數的民眾。

(中時 )