本月9日香港籍雜貨船與引水船永華6號發生碰撞，造成2人落水傷亡，國家運輸安全委員會表示，預計11月可以完成調查，引來外界質疑運安會的作業效率，立委洪孟楷更直言，交通部航港局只要7天就能完成初步報告，運安會竟要花7個月。運安會主委楊宏智解釋，他們的調查更為完整，時間才拉得較長。

交通部交通委員會今邀請運安會進行業務報告，楊宏智指出，近期受到關注的幾個事件，普悠瑪出軌案預計今年4月中旬公布事實資料報告、9月完成最終調查報告；南方澳大橋坍塌事故，預計4月完成事實資料報告、8月完成最終調查；日前發生的台北港船難，預計11月完成調查。

洪孟楷質疑，台北港引水人落海2人傷亡的事故，航港局說7天內會有初步結果，運安會卻說要7個月，國人要怎麼相信這個單位可以保護國人，對運輸業有安全把關，效率實在堪憂。

楊宏智回應，航港局負責監理調查，行政程序都有資料，白紙黑字紀錄得很清楚，調查相對較快，而運安會則是全面調查，除了行政程序，連船的設計、船公司制度、航港局的SOP都要深入了解，才需要更長時間。

立委魯明哲則指出，運安會調查正確性重要，效率也很重要，以普悠瑪出軌案為例，外界就是不相信行政院的調查版本，才催生出了運安會，但如今宜蘭地檢署起訴了台鐵司機員、調度所所長、副處長，監察運也彈劾了台鐵局前局長，代表法院與監察院都掌握強而有力的證據，運安會卻遲遲不見最終調查。

楊宏智說，普悠瑪案預計4月中會提出事實報告，會召開記者會公布完整資料，細節他還無法透露，最終調查報告則在9月公布。

(中時 )