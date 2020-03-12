台中市長盧秀燕（中）表示，市政府積極推動「都市退燒」政策，以種樹引風、種樹增綠、營造友善樹木城市及引進民間資源等4大目標執行。（黃國峰攝）

3月12日植樹節，台中市政府大肚山森林復育中心正式啟動，不少民眾貴賓一起種下大肚山原生樹種，代表著台中市的復育啟動。（黃國峰攝） 4

3月12日植樹節，台中市政府大肚山森林復育中心正式啟動，現場也發送台灣百合給民眾。（黃國峰攝）

找回大肚山原始風貌，台中市政府大肚山森林復育中心12日成立，台中市長盧秀燕出席啟動儀式與眾貴賓種下20多株大肚山原生樹種，盧秀燕表示，希望與協會團體、企業的合作，在別具意義的植樹節，種下原生苗木，代表著台中市的復育啟動，讓大肚山原始森林面貌重現，台灣永續經營。

(中時 )