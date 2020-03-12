植樹節 大肚山森林復育中心啟動 恢復大肚山原始風貌 13:392020/03/12 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月12日植樹節，台中市政府大肚山森林復育中心正式啟動，台中市長盧秀燕（右2）與台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右1），種下1株大肚山原生樹種，並為它澆水，希望經過培育能恢復原始森林面貌。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕（中）表示，市政府積極推動「都市退燒」政策，以種樹引風、種樹增綠、營造友善樹木城市及引進民間資源等4大目標執行。（黃國峰攝） 3月12日植樹節，台中市政府大肚山森林復育中心正式啟動，不少民眾貴賓一起種下大肚山原生樹種，代表著台中市的復育啟動。（黃國峰攝） 4 3月12日植樹節，台中市政府大肚山森林復育中心正式啟動，現場也發送台灣百合給民眾。（黃國峰攝） 找回大肚山原始風貌，台中市政府大肚山森林復育中心12日成立，台中市長盧秀燕出席啟動儀式與眾貴賓種下20多株大肚山原生樹種，盧秀燕表示，希望與協會團體、企業的合作，在別具意義的植樹節，種下原生苗木，代表著台中市的復育啟動，讓大肚山原始森林面貌重現，台灣永續經營。 (中時 ) #大肚山森林復育中心 #原生樹種 #培育 #大肚山 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞大新設醫技系 開始招生 04:092020/03/08 企業經營 《金融股》中壽徵跨界人才，MA招募培育未來接班人 11:082020/03/09 財經 國泰攜手TFT跳脫框架 推出跨界人才培育計畫 04:102020/03/10 企業經營 磊山保經培育人才 打造百萬菁英班 04:102020/03/12 投資理財 生活熱門新聞 女因體溫37.1度遭請下機 事後檢查竟是懷孕了 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。