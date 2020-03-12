三重迪卡儂12日動土，預計今年底完工（戴上容攝）

三重迪卡儂12日動土，預計今年底完工（戴上容攝）

新北市三重區集美街2公頃土地將進駐全球最大的運動用品連鎖集團「迪卡儂」，商場將引進多家生活、美食店鋪，新北市長侯友宜12日出席三重區迪卡儂動土儀式，套上專業的拳擊手套與來賓合影，象徵「分進合擊」共同打造北台灣最大的運動旗艦店。

迪卡儂規畫興建地上1層2000坪商場，室內規畫1100坪運動用品商場及運動體驗區，並引進多家生活、美食店鋪進駐，商場1、2樓戶外空間則打造300坪多元運動體驗設施及休閒空間，預計今年底12月開幕營運。

侯友宜表示，迪卡儂三重旗艦店附近有國民運動中心、社教館、集美國小，完工後將帶動周遭運動產業鏈，三重成為運動據點的生活圈，尤其裡面有很多室內、戶外的運動體驗空間，可以讓新北健身教練、大專運動學生們免費的體驗。

迪卡儂表示，賣場併同企業資源帶入社區，讓成為社區居民日常生活與運動休閒的嶄新生活體驗空間，而從去年起，迪卡儂透過運動社團平台，已整合超過100個運動合作夥伴，並開辦超過1000堂以上免費運動體驗課程。

經發局表示，迪卡儂公司從去年6月底由市府招商一條龍專案服務至今，未來將與與本市在地中小企業與製造商合作，打造新北健康城市，增進運動樂活產業發展。

(中時 )