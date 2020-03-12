為確保兒童室內遊樂場安全，北市法務局與相關單位，抽查北市8家業者，針對禮券販售、食品安全、遊樂設施安全等事項查核，初檢結果有5家業者禮券銷售不符規定、1家業者防焰物品不符規定，已由法務局及消防局命期改善，現已全數改善完畢。另外，法務局統計108年度消費申訴案件，榜首仍為「樂購蝦皮有限公司」共305件。

法務局簡任消保官龔千雅指出，初檢結果發現，奇幻島樂園大直ATT店、爬爬客樂園大直ATT店、史努比樂園大直ATT店、貝兒絲樂園南港店及騎士堡小巨蛋店所售禮券部分不符，而奇樂多樂園南港店的防焰物品，地毯部分不符合消防法規定，現已全數改善完畢。

龔千雅表示，108年消費申訴案件，共計13549件，榜首仍為「樂購蝦皮有限公司」305件，以物品瑕疵及退換貨相關案件為主；而108年被申訴最多單一業者為「寰宇家庭股份有限公司」計有679件，主要爭議為改版美語教材套裝衍生大量申訴，經召開2次大型消費爭議調解會議，達成部分調解成立，並已製作調解書送請法院核定完成。

記者致電奇樂多樂園南港店，業者指出，不合規定的地毯已全面更換，並在限期內改善檢驗完畢，貝兒絲樂園南港店及騎士堡小巨蛋店則因負責人不在，無法做出回應；寰宇家庭股份有限公司客服人員表示，會進一步了解後，再請相關人員說明情況。

(中時 )