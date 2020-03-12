NBA猶他爵士隊明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天被宣佈確診新冠肺炎，成為全球首位被確診的NBA球星，不僅造成全隊被隔離觀察，NBA官方甚至宣佈無限期停賽。台北醫學大學附設醫院胸腔內科醫師周百謙表示，運動員在場上需要大量吸氣吐氣，而病毒容易透過飛沫或是細懸浮微粒的方式傳染，因此球員感染的風險相當高，建議球賽這種大型集會活動應取消。

周百謙說，新冠肺炎最嚴重會造成肺纖維化，在醫學上又稱為成人呼吸窘迫症候群，一般來說肺纖維化後肺部會變硬，若跟過去相同的吸氣力道比較，肺功能會下降不少，對運動員來說絕對有影響，此外新冠病毒是攻擊全身，不但肺受影響，肌耐力都會下降，從國內首例痊癒的台商案例來看，她除了喘之外身體也都變的沒有力氣，這當然有可能是病毒所造成，亦可能是治療時所引發的後遺症。

至於NBA該不該閉門比賽？周百謙說，球賽是在室內開打，裡面觀眾人與人之間通常距離不到一公尺，而球場內又相當吵雜，講話勢必要很大聲，傳染風險相當高，無論球館如何調整空調過濾空氣，終究還是會有死角，因此疫情流行期間，這類型大型集會活動還是取消為妙。

(中時 )