聯德控股-KY(4912)今年2、3月營收受到新冠疫情影響，表現不如預期，目前復工率持續恢復到7成，預計4月可逐漸恢復正常。公司近期股價持續走跌，不排除祭出庫藏股護盤。

聯德控股-KY第1季原本就是傳統淡季，今年大陸又因疫情影響延後復工外，聯德控股的設備供應商復工更晚，都影響到營收表現，2月營收1.6億元，年減22.6％，累計前2月營收5.14億元，年減17.3％。

公司指出，目前復工率已經恢復到6～7成，在設備供應商逐步復工後，預計4月產能可以逐步回升，目前公司也調配海外其他工廠支應，希望最快時間將公司營運回到正常軌道。

聯德控股-KY金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，手機部分，美系舊機種仍在追加訂單，新機種視客戶發表時間而定，除美系手機品牌以外，聯德控股也積極打入陸資手機品牌廠供應鏈。

另外，結構鐵件今年會開始出貨給全球知名的航太業者，知名電動機車用電池模組、車架訂單導入，也會進入量產階段，新客戶、新產品今年開始發酵，就待整個疫情止穩恢復正常稼動率。

(時報資訊)