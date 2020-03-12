美國財政部每年4月和10月會例行性公布主要貿易夥伴外匯政策報告，中央銀行總裁金龍今在立法院表示，若美國沒有改變匯率操縱國的認定標準，我國可能會被列入觀察名單。

美國針對匯率操縱國有三項指標，第一是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二是貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP 3%；第三是貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP 2%。

楊金龍表示，去年底台灣對美國貿易順差達230億美元，已經達到第一個指標；而去年台灣的經常帳順差高於GDP達10.3%，也達到了第二個指標。因此，若以此2項指標來看，今年4月是有可能列入匯率操縱國觀察名單。

今天上午在立法院財委會上，立委賴士葆及莊瑞雄等，都關心台灣4月是否有可能被列入觀察名單？楊金龍表示，美國針對匯率操縱認定的標準，有時會做一些改變調整。目前看來，除非美國改變標準，台灣在第一項跟第二項會滿足，「可能會被列觀察名單」。

(時報資訊)