創業家兄弟(8477)100％持股的新時代電商正式推出全新運動戶外休閒電商「運動市集」，成為創業家集團目前旗下第3個電商平台，有別於生活市集、松果購物囊括各項生活日用與居家商品，運動市集則看準運動休閒市場的高潛力，以各類運動、戶外休閒商品作為發展核心，並善用B2B2C商業模式的優勢，與台灣運動休閒供應商合作，持續強化販售品項的深度與廣度。運動市集1月中開始試營運，每周表現持續成長，近三周更是皆繳出單周交易額突破百萬的初步佳績。運動市集預計2020年底商品數達到5萬，目標成為商品數與運動等級最齊全的運動戶外休閒商品電商平台，主張「100個人就應該有101種選擇」。

商研院研究顯示國內運動產業商機年約1,000億元，目前還有500多億元的市場尚未被滿足，綜觀運動產業市場，目前坊間運動平台少有同時具備齊全的運動種類品項與進階運動人士使用的商品線。創業家集團以多年來累積的電商經驗並結合大數據分析，提供運動與戶外休閒用品在電商市場上的需求，2020年1月正式成立「運動市集」，目標以最齊全的商品種類、符合不同等級運動人士需求的商品、具競爭力的價格、下單無門檻全站免運等特色，正式搶進運動休閒產業市場藍海。

運動市集目前已開發完成電腦版網頁、手機版網頁、iOS系統APP、Android系統APP等四大裝置，滿足消費者全方位的網路購物體驗。新時代電商表示，電商市場近年來競爭激烈，但以整體零售業來看，電商還有非常大的發展空間，目前仍有許多待補足的缺口。觀察發現台灣運動與戶外休閒商品的需求龐大，且在不同運動種類和等級都會有其需求，因此將「運動市集」定位為B2B2C模式，在商品種類及品項數上可兼顧深度與廣度，目標今年年底前商品數達到5萬品，期望商品規模與選擇能夠超前於消費者的預期。

運動市集目標成為運動與戶外休閒商品種類最齊全的電商，以提供消費者全方位的運動休閒需求。平台具備：商品類別最齊全、滿足不同運動等級族群需求、具競爭力的價格、全站免運費、不收上架費等五大特色。

(時報資訊)