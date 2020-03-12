川普限制歐洲旅行30天 中韓疫情改善將提前開放限制 12:412020/03/12 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在白宮橢圓形辦公室就政府應對新冠肺炎疫情面向全國發表電視講話，川普宣布，自13日淩晨起，對歐洲實施為期30天的旅行禁令，但英國將不受該禁令影響。 據《環球網》報導，川普還多次提到大陸，他表示美方正在監測大陸和南韓的疫情狀況，隨著大陸和南韓的情況改善，美國將重新評估對這兩國的限制和警告級別，可能會提前開放。 (旺報 ) #川普 #疫情 #大陸 #歐洲 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普大嘴勝病毒 至尊公主號下不了船 04:102020/03/08 國際大事 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 09:302020/03/08 兩岸 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 16:402020/03/09 財經 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 傳與確診者同場！記者追問「是否接受檢測」…川普直接轉頭走人 23:182020/03/10 國際 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 新冠肺炎襲向美國－總統頻開砲 官員無奈 04:102020/03/11 全球財經 府會多人居家隔離 白宮剉咧等 04:102020/03/11 國際大事 川普抗疫救市 主推免徵薪資所得稅 04:102020/03/12 全球財經 美疫情惡化 路透：川普可能宣布國家級災難 07:292020/03/12 國際 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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