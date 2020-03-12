美國總統川普在白宮橢圓形辦公室就政府應對新冠肺炎疫情面向全國發表電視講話，川普宣布，自13日淩晨起，對歐洲實施為期30天的旅行禁令，但英國將不受該禁令影響。

據《環球網》報導，川普還多次提到大陸，他表示美方正在監測大陸和南韓的疫情狀況，隨著大陸和南韓的情況改善，美國將重新評估對這兩國的限制和警告級別，可能會提前開放。

(旺報 )