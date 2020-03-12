國民黨立委陳玉珍今日質詢照 (吳家豪攝)

國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢時表示，近日罷韓團體檢舉陳雄文兼任高雄市選委會主委，違反利益迴避，今天民進黨立委也紛紛附和，但過去中選會主委李進勇也曾是資深民進黨員，若照同樣標準，李進勇也不能當中選會主委。

高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮等人日前提出檢舉，高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委一事，違反公職人員利益衝突迴避法，要求陳雄文必須立刻辭去主委一職。陳雄文日前回應，希望此案可以在選罷法上規範清楚，一切依法辦理。

民進黨立委沈發惠表示，陳雄文的副市長身分是政務任命，若韓國瑜被罷免，陳雄文也會喪失任用資格，所以罷免案陳雄文有直接利益關係，兼任高雄選委會主委雖沒違法，但是否恰當？

李進勇表示，只要陳雄文是合法任用的選務工作人員，中選會理當就該支持，對於地方選委會主委的任命，都會尊重地方政府。至於罷免案領銜人所提利益迴避，也會依法審查。

李進勇回應，去年自己的中選會主委身分，的確在委員會引發「激烈討論」。陳玉珍說，所以現在公民團體和民進黨立委，是在呼應國民黨立委當時提出的質疑是正確的嗎？

李進勇說，不論是去年或是今年，中選會的立場都沒有改變，一切依法辦理，而去年國民黨所提出的質詢是不對的。陳玉珍質問，所以剛剛民進黨立委所爭執的也是不對的嗎？李進勇說，這個可以討論。

李進勇表示，關於罷韓案目前進度，罷韓團體所送交的40萬份連署書，必須在4月18日前完成第二階段連署書的查核，後送中選會審議，若確定成案，會在20至60天內投票，預估時間會落在6月中下旬。

(中時 )