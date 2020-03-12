在詐騙集團擔任洗錢工作的廖姓男子去年10月遭拘提，並委託彰化律師公會理事長何中慶擔任辯護，未料，何男在廖遭羈押禁見時，竟將廖男問訊供詞轉告給集團任姓、鄭姓成員，並與任、鄭等人串證、滅證。承辦檢察官認定何男洩露機密，依妨害秘密罪起訴何男。

起訴指出，何姓律師擔任為詐騙集團洗錢的廖男辯護人，熟知廖男在偵訊期間說詞，在廖男等候法院開羈押庭時，竟主動聯繫為廖提款的任男，2人約定隔天碰面、並與聯繫贓款來源的鄭姓中間人勾串證詞。

此外，廖妻也與任男等人到何的律師事務所，要求律師以辯護人身分接見廖男時詢問他手機密碼、網路銀行帳號等，接著從中刪除部分軟體、涉嫌滅證。

檢察官偵辦此案時比對相關事證，認為何男涉及洩密，今年2月初搜索何男事務所並扣得「委託律師詢問禁見被告之問題、答案表」原稿，何男也坦承犯罪，偵查中與檢方協商願受科刑範圍，主動表示願受有期徒刑4月、得易科罰金的宣告，並支付15萬元給公庫。

起訴指出，經考量相關案件量刑刑度，且何男是現任律師公會理事長，身分、影響力都與一般律師不同，因他無前科、且表達願意受有期徒刑4月宣告等，希望何男在深切反省後能以自身經驗教導新進律師遵守律師倫理。

(中時 )