交通部長林佳龍送台鐵便當至郵政醫院。（台鐵局提供）

林佳龍外送台鐵便當給醫護。（劉宗龍攝）

台鐵局自周一起推出「便當打折，溫情不打折」活動，實施四天以來，因成效不錯，交通部長林佳龍今日宣布，優惠時間延長到4月底，外送便當除原試辦的台北餐旅所外，自23日起再新增5個地點。

台鐵便當上午11時30分外送至郵政醫院，交通部長林佳龍親自將便當送到美麗的醫護小姐手中。由於先前有其他縣市傳出，業者不願意送便當到醫療院所。對此，郵政醫院院長陳健煜表示，有些店家對擔心疫情，怕受感染，拒絕送餐點到醫療院所，台鐵的餐點外送服務，對辛苦醫療人員是一種慰勞，感謝台鐵的新服務。

林佳龍則說，醫護人員站在第一線，最辛苦又面臨風險，全民挺醫護，所以台鐵便當打折跟外送，代表交通部對醫護的感謝跟支持，實施四天以來，效果相當好，目前大概已有1500人次便當外送，臨櫃購買同樣打折，實施狀況不錯又擴大到全國6個地區辦理。台鐵挺醫護，希望做到便當打折，溫情不打折，用滿滿的溫馨來感謝支持勞苦功高的醫護人員。

台鐵表示，優惠期間由原訂3月底延長至4月底；外送便當部分，除原試辦的台北餐旅所，自3月23日起台鐵局具有餐務室的其餘5個地點，包含：台中餐旅所、高雄餐旅所、花蓮餐旅所、車勤服務所〔七堵〕及台東餐務室將共同加入外送服務行列。

(中時 )