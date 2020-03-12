民眾黨黨團法案助理蔡宜芳與已婚的中央委員張益贍爆出不倫戀，震驚政壇，民眾黨也火速開除張益贍的黨籍。今(12)日民眾黨主席柯文哲出席活動時被問及此事，表示「先錯愕，然後才慢慢生氣」，指後續一切按照規矩處理，也會請黨團調度蔡宜芳的職務。

柯文哲被問到為何昨天只火速處分張益贍，沒有一起處罰蔡宜芳，他回答，兩人情節不同，「不倫戀是一回事，但張益贍怎麼會去跟王浩宇說誰授權他做什麼事？真的是天兵」。他也指出，他事前完全不知道張益贍會做這種事，而對於許多網路攻擊竟然是來自自家的子弟兵，柯文哲僅表示：「覺得很奇怪，看不懂是什麼操作」。

對於張益贍擔任文化基金會副執行長，卻在上班時間外出之事，柯文哲則認為這應該是歸文化局處理；而黨團這邊對於後續的人事調度也會有一個程序可循「該怎麼處理就怎麼處理」，最後被問到兩人宣稱上摩鐵只是談公事，柯文哲僅苦笑，未多作回應。

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(中時電子報)