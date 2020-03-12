「你不能選擇你的出生，但可以決定你的未來」，出身南投縣偏鄉部落的高三布農族少女辜雪芃，除了上學，其餘時間全給了空手道，因為這是17歲的她扭轉未來的最佳機會；而在喧鬧繁華的萬華街頭，有一群人正默默幫助街友脫離流浪人生，因為他們相信「無家是一種狀態，而不是一種身分」。台灣大哥大基金會「i無限公益微電影」計畫今年首度以體育選手培育、關懷街友兩大主題推出兩部公益微電影《夢想很清楚》和《超級大來賓》，影片在YouTube上架後引發網友熱烈回響，前者短短一週點閱次數就破萬，後者也創造近五千次的點擊數，每一次點擊，台灣大基金會都將代民眾捐出1元，每部影片最高可募得十萬元，邀請大家用力分享，讓公益社團的價值主張被看見，也讓亟需關懷的弱勢族群感受社會的愛與溫暖。

《夢想很清楚》片中17歲的布農族少女雪芃決定爭取總統教育獎，邁向大學之路，讓團隊看到孩子翻轉未來的可能性。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，今年「i無限公益微電影」關心的議題由廣入微，並首次嘗試採取「紀錄片」和「脫口秀」兩種截然不同的拍片手法，從影片呈現就可看出團隊投入很多心思。像是《夢想很清楚》的林靜憶導演不辭舟車勞頓，特地深入位於山區的卡度部落，花了兩天進行家訪，才知道許多部落的孩子高中職畢業後為改善家計，往往選擇直接從軍。但影片裡的布農族空手道少女雪芃，卻勇敢決定爭取總統教育獎，並邁向大學之路，讓團隊看到孩子翻轉未來的可能性。

《超級大來賓》片中飾演脫口秀主持人的藝人陳大天(右)，不斷拋出尖銳話題訪問飾演無家者的資深劇場工作者張厝米(左)

劉執行長指出，台灣大基金會希望串連起影視人才與公益團體，結合雙方力量，傳遞台灣這塊土地上仍有許多等待幫助的弱勢族群，而他們背後那一群默默行善、無私付出的公益團體及志工，也需要更多熱血群眾挽起袖子加入他們。台灣大基金會誠摯邀請台灣大用戶透過5180即時捐、或直接投入公益行列，讓善的力量涓滴成河、愛的種子發芽茁壯。

台灣大基金會今年推出兩部公益微電影，《夢想很清楚》記錄一群缺乏資源的南投偏鄉學子，透過每日不停歇的空手道鍛鍊，讓未來不再只是單選題。導演林靜憶以紀錄片《人生其實才開始》勇奪第11屆myfone行創獎微電影百萬首獎，她曾擔任名導侯孝賢、蔡明亮、林正盛的電影副導，擅長自然不做作的記實手法。2018年首次加入台灣大「微樂心溫度」專案，記錄重症兒童許下的小心願，令許多人紅了眼眶，影片上線一個多月點擊次數就突破50萬。這次林靜憶經歷長達4個月的田野調查與蹲點拍攝，累積與77名學生及教練多達上百次的訪談記錄，全來自於她對紀錄片原味呈現的堅持。

重視捕捉人物真實情緒流動的林靜憶，回憶起當初拍攝影片發生的有趣小插曲，她說，為了克服孩子們面對鏡頭的緊張感，每次拍攝時總是小心翼翼隱藏氣息不被孩子發現，有一回她躲在冰箱後面很久，因太專注觀察孩子的反應，事後卻發現忘了按下錄影鍵，讓她好氣又好笑。《夢想很清楚》在YouTube上線後，點閱率累積至今已突破1萬2千次，許多網友為這群南投孩子們加油打氣，「好期待未來有更多奧運選手誕生」、「可愛的孩子們，勇敢追夢吧」。

芒草心相信「無家是一種狀態，而不是一種身分」，致力協助無家者脫離流浪循環，重新自立

《超級大來賓》導演吳佩薇當初會碰觸「無家者」議題的契機，來自於對一個無名女街友的觀察。因性別弱勢，這名街友幾乎沒有打工機會，儘管有善心民眾提供食物，她卻像是在原地生了根似的，無法脫離。吳佩薇說，後來她認識了芒草心，才知道芒草心不只讓無家者獲得溫飽，更進一步支持他們重獲自立能力。

《超級大來賓》片中被主持人冷言嘲諷的三明治看板，對無家者卻是求之不得的餬口機會，唯有大眾拋開成見伸出援手，才能讓他們真正脫下看板

吳佩薇以看似突兀的「脫口秀」手法呈現這部微電影，其實是她刻意的安排，她說，主要目的是想凸顯社會主觀印象與階級觀念，像劇情中那塊被主持人冷言嘲諷的三明治看板，對無家者而言卻是求之不得的餬口機會，唯有大家拋開成見、伸出援手，才能讓這群無家者真正脫下看板。吳佩薇也特別感謝「i無限公益微電影」的付出，讓小眾議題能獲得被看見的機會。《超級大來賓》在上線後，點擊數累積至今逼近5千大關，其中，曾參加過無家者主講導覽活動的網友就留言「他們真的跟原本印象不同，加油支持你們」、「謝謝芒草心，有你們真好」等。

黃泰吉教練在921大地震後來到南投，20年來幫助偏鄉弱勢孩子打造升學之路

《夢想很清楚》和《超級大來賓》兩部影片皆已於YouTube上架，台灣大用戶手機可免費直撥5180120（捐款對象：社團法人南投縣青少年空手道推展協會）或5180121（捐款對象：社團法人台灣芒草心慈善協會）進行行動捐款，或是直接觀賞影片，讓每個點擊化為一元愛心善款。「i無限數位公益計畫」8年來，已幫助超過24個公益團體拍攝公益微電影，協助募款超過2千5百萬元，更透過累積的上千萬點擊次數，讓更多人了解公益團體的公益理念，進而願意伸出援手。「i無限數位公益計畫」所累積的成果，更在去年獲得遠見企業社會責任獎「傑出方案－公益推動」首獎的肯定，展現社會善的力量。

影片連結：

【附件－影片簡介】

社團法人南投縣青少年空手道推展協會《夢想很清楚》

《夢想很清楚》裡，擁有一雙靈活大眼、靦腆笑容的布農族女孩雪芃，是空手道界的明日之星，首次征戰世界中學運動會就奪得第三名，但出身偏鄉部落的她，一家人住在鐵皮屋裡，雪芃只能和表妹擠在房間一隅共眠，使得她的夢想「讓家人冬天的時候有暖氣吹，夏天有冷氣吹」一開始顯得遙不可及。但在黃泰吉教練夫妻免費提供的空手道宿舍裡，雪芃與表妹能在抵禦風雨的宿舍安身，專心投入空手道訓練。雪芃的房間貼著斗大標語「你不能選擇你的出生，但可以決定你的未來」，空手道成為她翻轉未來的機會，夢想，不再模糊。

社團法人台灣芒草心慈善協會《超級大來賓》

《超級大來賓》擺脫傳統悲情訴求，導演吳佩薇採非典型敘事手法，以脫口秀節目型態呈現，融入黑白默劇的詼諧敘事口吻，讓大家了解無家者可能因遭遇失業、病痛、家暴等困境，迫於無奈才流落街頭。片中飾演脫口秀主持人的藝人陳大天，笑稱自己收視率若未達標，就得像街友穿上三明治看板遊走街頭，因此不斷拋出尖銳話題訪問飾演無家者的資深劇場工作者張厝米。無家者在面對生活困境之餘，社會大眾對他們的刻板印象則又是一堵更高的牆，本片期望讓社會大眾認知「無家是一種狀態，不是一種身分」，打造一個更有包容力的社會，讓無家者脫離流浪循環，回歸社會。

(中時電子報)