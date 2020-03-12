停車場變商場致車位不足！ 侯友宜回應了 13:202020/03/12 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三重區集美街原2公頃停車場用地，未來將進駐大型賣場旗艦店，附近居民抱怨，三重人口密集長期缺乏停車位，進駐賣場又少了停車的地方。新北市長侯友宜12日回應，鄰近的玫瑰公園已經要蓋立體停車場，也做好交通評估，請民眾安心。 侯友宜表示，在對面玫瑰公園，已經要蓋立體停車場，周遭還有很多的停車空間，可紓解交通問題，這個賣場投資案只是把空間拉大，交通的評估市府也已經做好萬全準備，所以大家請安心。 (中時 ) #侯友宜 #停車場 #三重 #立體停車場 #賣場 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨主席補選投票率低 侯友宜：可想像與理解 11:272020/03/08 政治 藍營首度未收到習近平賀電 侯友宜六字回應 11:552020/03/08 政治 與AIT理事主席莫健會面引發各方揣測 侯：交朋友搏感情 11:592020/03/08 政治 莫健訪侯友宜 笑談防疫弦外音 04:102020/03/09 政治要聞 台北公有停車月票 全線上抽惹怨 04:102020/03/09 地方新聞 新北市金山停車場開工 將提供350個汽車位 11:232020/03/09 生活 唐慧琳罹癌 侯友宜暖心喊話：我們都等你回來 14:542020/03/09 政治 疫情衝擊觀光 侯友宜：有空就到戶外走一走 15:302020/03/09 政治 金山停車場開工 提供350車位 04:102020/03/10 地方新聞 搶春遊旅宿商機 三重捷絲旅住房優惠也「三重」 09:422020/03/12 生活 生活熱門新聞 女因體溫37.1度遭請下機 事後檢查竟是懷孕了 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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