三重區集美街原2公頃停車場用地，未來將進駐大型賣場旗艦店，附近居民抱怨，三重人口密集長期缺乏停車位，進駐賣場又少了停車的地方。新北市長侯友宜12日回應，鄰近的玫瑰公園已經要蓋立體停車場，也做好交通評估，請民眾安心。

侯友宜表示，在對面玫瑰公園，已經要蓋立體停車場，周遭還有很多的停車空間，可紓解交通問題，這個賣場投資案只是把空間拉大，交通的評估市府也已經做好萬全準備，所以大家請安心。

(中時 )