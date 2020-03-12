敦泰(3545)今年在智慧型手機持續朝向全螢幕發展下，全年TDDI出貨成長上看50%，將扮演今年最重要成長動能，敦泰近期股價也明顯反映轉機題材，惟受到大盤一度重挫逾500點，加上近期股價已經漲多，今敦泰不僅摔下30元大關，更一度殺到跌停價28.95元，一口氣失守月線和5日線。

第一季受到80奈米晶圓代工產能吃緊，部分晶圓代工價格調漲，敦泰部分的TDDI價格小幅調升，將有利於單季毛利率的改善，法人預估，敦泰第一季毛利率將小增至21%，但在疫情衝擊智慧型手機銷售下，本業恐轉為虧損，因業外收益的挹注，單季獲利落在0.06元。

今年智慧手機全螢幕的滲透率將持續大幅提升，帶動驅動IC、觸控IC整合的TDDI的大幅成長，敦泰除原有的TDDI外，新推出Mux 1:6、Dual Gate、90Hz高刷新率共三種新TDDI解決方案，其中Mux 1:6的進度符合預期，單季出貨已達數百萬顆，90Hz高刷新率最快也將在第三季放量，成為敦泰今年營運新營運動能。

敦泰2019年TDDI出貨量逾1億顆，約占整體TDDI市場的18%，敦泰預計在下半年取得到台積電(2330)更多的晶圓代工產能後，出貨量逐季攀升，整體2020年TDDI的市佔率將有相當大幅度的成長，出貨量成長上看50%，TDDI產品線的營收成長也上看40%。

(時報資訊)