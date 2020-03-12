新冠肺炎疫情持續延燒，截至今（12日）上午菲律賓累積49例確診，2人死亡。由於多名內閣官員、議員與確診病患有接觸史，讓政府單位不敢大意，決定暫時關閉總統府進行消毒。另外，總統杜特蒂雖然無症狀，但為了安全起見，將接受新冠肺炎檢測。

參議員克里斯托弗邦戈（Christopher Bong Go）表示，考量曾接觸的閣員正在進行自主隔離，且為了確保健康的參與公眾活動以履行職責，總統杜特蒂雖沒有任何症狀，但仍將遵照衛生官員的建議，接受新型冠狀病毒的檢測，結果出爐會再向大家報告。

而曾有與確診病患接觸過的財政部長多明格斯（Carlos Dominguez III）和交通部長圖加德（Arthur Tugade），2人目前尚未有不適症狀，但也在家進行自主隔離。

除此之外，就連杜特蒂的女兒、納卯市（Davao City）市長薩拉（Sara Duterte）也在自主隔離的名單中，因為辦公室有員工出現不適症狀。發言人表示，市長未出現感冒症狀，但避免接下來幾天發生狀況，因此先採取自我隔離以保護他人。

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(中時電子報)