面對新冠肺炎疫情如臨大敵的NBA，絕對沒有想到爵士中鋒戈貝爾是壓到駱駝的最後一根稻草。專家預估，NBA宣布全面停賽之後的最終損失金額將高達10億美元。

根據《富比世》統計，NBA在2018-19賽季總收入88億美元，比賽門票收入占了22%，換算之後是19.4億美元，30支球隊平均門票收入6467萬美元，再平均41個主場比賽，平均每場比賽門票收入158萬美元。

NBA宣布全面停賽之後，例行賽還剩下256場，若依照2018-2019賽季的平均每場門票收入158萬美元來計算，光是例行賽就要損失4.0448億美元。

除了門票外，NBA最大收入來自於電視商的轉播權利金。NBA在2014年與ESPN和TNT簽下9年高達240億美元的轉播權利金(2016-17賽季開始)，換算起來，NBA每年可以從轉播單位拿到26.666億美元，佔了NBA年度收入30%，一旦NAB宣布全部停賽，轉播權利金勢必會大打折扣。南加州大學教授卡特表示，以NCAA瘋狂三月季後賽為例，光是一個月的效益就有9.3億美元，NBA未來一個月的例行賽、季後賽與總決賽所損失的恐怕不只這個數字。

此外，NIKE從2017-18賽季每年贊助NBA超過4000萬美元，NBA停賽，聯盟將彌補贊助商的損失。

如此一來，NBA倘若接下來整季停賽的話，門票、轉播權利金以及球衣贊助商等方面的損失就要高達10億美元以上，這還不包含其他的贊助商，因此，新冠肺炎疫情讓財大氣粗的NBA損失慘重，而對於小市場球隊恐怕會是重大打擊。

(中時 )