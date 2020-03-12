國家圖書館推出線上小參通服務。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

國圖推出知識快易達線上借閱流程。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

新冠肺炎疫情持續，國家圖書館為解決民眾於防疫期間資訊取得，首度推出「知識快易達」的資料快送服務，以及推行「線上小參通」的線上即時參考諮詢及資源運用指導服務，協助讀者查藉館藏。

國圖表示，近期新型冠狀病毒漫延世界各地，人心惶惶，國內各大學圖書館因應疫情延燒，紛紛暫停校外人士入館服務，加上中南部民眾擔心搭乘長途大眾交通工具產生的風險，而不方便親自到館查找資料，學習與研究大受影響，因此推出一系列線上資料查詢與調閱服務。

國圖館長曾淑賢提到，為減低民眾搭乘大眾交通工具，減少入館群聚感染風險問題，國圖推出「知識快易達」的資料快送服務，提供資料影印快送服務申請，國圖接獲使用者申請並確認需求後，3日內將館藏論文及期刊資料影印外送或掃描傳遞給使用者，並於國圖入口辦證處設置「知識快易達」達取件窗口，使用者不用入館查詢資料即能取件，同時也可以採自付郵遞費用方式，送至使用者指定地點，對於中南部使用者不用搭乘長途大眾交通工具至館，即可取得國圖資料。

國圖也表示，今(12)日起，啟用「線上小參通」線上資源使用指導網站，提供線上參考服務及line等線上即時回應管道。使用者可透過「我要提問」功能，以及國圖小參-line參考諮詢專線(ID：nclrefservice)，透由線上專線提問，由專業參考館員線上即時回答諮詢問題，並指導使用本館豐富的線上資源。

曾淑賢強調防疫人人有責，透過電腦網路，民眾即使不出門，國圖資源仍舊持續更新，讓知識取得不斷電。

(旺報 )