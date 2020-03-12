◎口罩實名制2.0上線 首日網頁當機APP卡卡

「口罩實名制2.0」12日9時起開放線上預購，民眾自備讀卡機，插入健保卡或自然人憑證，即可線上登記預購，但不管是網頁版還是「健保快易通APP」，不是呈現404，就是連線速度緩慢，無法登入，民眾一窩蜂上網搶購造成系統壅塞當機。

◎違反黨章誠信原則 民眾黨開除張益贍

民眾黨發言人林珍羽、民眾黨團副主任柯昱安今日接受訪問表示，張益贍已違反民眾黨章的誠信原則，決定開除黨籍及黨職。至於蔡宜芳因為沒有黨職，所以沒有裁處。

◎夫大戰小三猝死 妻3字告贏小三

3年前63歲的李姓男子與外遇的趙姓女子到摩鐵，2人發生親密關係後李男猝死，台北地院法官林孟皇認為，李男有勃起障礙判趙女無罪，高院佐以李妻證稱他做愛絕對會硬起來，認定趙與李有性器結合，改判刑3月、可易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

◎劉樂妍回台就醫 名醫嘆台灣人很寬容

長期在大陸定居的女星劉樂妍昨(11日)驚傳回台掛急診並住進加護病房，還有傳言指她曾和新冠肺炎患者有接觸史。昨劉樂妍發聲嚴正駁斥，更暗示自己不是得肺炎，「認識我的人都知道我便秘好不好」，名醫陳志金對此則無奈發文，說台灣人真的很寬容，既使有些人不斷傷害台灣，仍不會放棄需要幫忙的人。

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(中時電子報)